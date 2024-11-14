В Украине разоблачили шесть схем уклонения от мобилизации: задержаны 10 организаторов

В результате масштабной операции, проведенной в разных областях Украины, задержаны десять организаторов, которые брали взятки от 3 до 20 тысяч долларов за помощь в избежании призыва на основе фальшивых документов.

На Черниговщине задержана депутат горсовета, которая за вознаграждение помогала призывникам избегать мобилизации, оформляя их как студентов местного колледжа. Это давало мужчинам возможность отсрочки как соискателям предвысшего профессионального образования.

В Хмельницкой области разоблачили руководителя отдела районного территориального центра комплектования (ТЦК), который изготавливал фальшивые медицинские справки, чтобы снять мужчин с воинского учета.

Другие схемы действовали в разных областях Украины. В Донецкой области глава районного военкомата также помогал "списывать" призывников с помощью поддельных медицинских документов.

В Сумской области двое учредителей благотворительного фонда создавали фейковые документы для желающих выехать за границу как волонтеры.

В Одесской области экс-заместитель руководителя морского порта и действующий работник учреждения продавали справки об инвалидности, привлекая к схеме местных врачей.

Также в Черкассах задержан рецидивист, который, выдавая себя за военного, организовывал "госпитализацию" уклонистов с поддельными диагнозами, что давало основания для снятия их с воинского учета.

Организаторам схем сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование деятельности ВСУ), ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица), и чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

За эти преступления злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: В Украине разоблачили шесть схем уклонения от мобилизации (facebook.com/SecurSerUkraine)