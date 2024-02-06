В Украине разоблачили сеть агентов ФСБ РФ из бывших и действующих чиновников спецслужб

"Служба безопасности нейтрализовала мощную агентурную сеть военной контрразведки ФСБ, которая действовала в Украине. В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны 5 участников вражеской группы", - говорится в сообщении.

Среди них - бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.

"Фигуранты держали связь с одним и тем же куратором - сотрудником ФСБ, который сейчас находится во временно оккупированном Крыму. Задачей этой агентурной сети была передача агрессору разведданных о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах нашего государства", - добавили в ведомстве.

Что известно об агентах сети ФСБ РФ?

По материалам следствия, экс-чиновник внешней разведки был завербован ФСБ еще до полномасштабного вторжения во время пребывания на службе.

"С тех пор он собирал информацию о местах базирования украинских военных, а после 24 февраля 2022 года - и о каналах переправки иностранного вооружения в Украину. Также российский агент передавал в ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системе охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Высокий уровень конспирации

Для максимальной конспирации агент не посылал информацию по телефону. Он передавал разведданные в ФСБ через сообщника, который уезжал за границу как волонтер и лично отчитывался резиденту вражеской спецслужбы.

Особенно чувствительную информацию бывший разведчик передавал на флешке через контрабандистов из приграничных районов Украины.

Еще один российский агент, ранее проходивший службу в ГУР, "сливал" агрессору личные данные украинских защитников.

Другой фигурант, сотрудник СБУ, разведывал для оккупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесской области.

Как проходила вербовка

По данным следствия, ФСБ вербовала участников группы, используя в том числе угрозы убийства их семей. Кроме того, за каждую выполненную задачу злоумышленники получали средства от РФ.

Следователи Службы безопасности уже сообщили пяти участникам российской агентурной сети о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех вражеских агентов.

Не первый случай

Буквально вчера СБУ сообщила, что разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая состояла из пяти человек. Теперь им всем грозит пожизненное лишение свободы. Среди задержанных была чиновница отдела одного из горсоветов Донецкой области. Кроме нее в области находились еще двое вражеских агентов - экс-глава местного коммунального предприятия и жительница Краматорска.