Чиновники и не только. В Украине обезвредили сеть ФСБ, которая состояла из пяти агентов

Правоохранители разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая состояла из пяти человек. Теперь им всем грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

По данным следствия, до вербовки российской спецслужбой каждый из фигурантов был активным участником прокремлевских групп в популярных мессенджерах.

Таким образом они попали в поле зрения ФСБ, которая затем дистанционно привлекла их к сотрудничеству.

Для коммуникации с агентами их российский куратор создал каждому из них анонимный чат, из которых удаляли всю прочитанную переписку.

Кто входил в агентурную сеть

Среди задержанных была чиновница отдела одного из горсоветов Донецкой области. Кроме нее в области находились еще двое вражеских агентов - экс-глава местного коммунального предприятия и жительница Краматорска.

Другой участницей вражеской группы оказалась инженер-технолог одного из оборонных предприятий Запорожья. Фигурантка "сливала" в ФСБ разведданные по ремонту боевой техники на производственных мощностях завода.

Еще одним российским агентом оказался чиновник транспортной компании из Одесской области. По указанию российской спецслужбы он собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.

Какую информацию они передавали оккупантам

Злоумышленники разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на прифронтовых территориях. Также фигуранты пытались обнаружить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

Кроме того, их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Вместе с этим приспешники оккупантов собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и "верифицировали" координаты для новых ракетных атак РФ.

"Для конспирации участники российской агентуры действовали отдельно друг от друга, но были "подотчетны" единому куратору вражеской группы - кадровому сотруднику ФСБ. Его установочные данные уже известны", - пишет СБУ.

Что угрожает агентам ФСБ

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с ФСБ.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Правоохранители ищут предателей

Недавно правоохранители в Виннице задержали вражеского агитатора, который поддерживал кафиров и отрицал убийства людей в Буче Киевской области.

Также в Николаевской области поймали еще одного приспешника россиян. Он "сдавал" украинцев оккупантам и помогал захватчикам проверять местных жителей на блокпостах.