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В Украине арестовали многомиллионное имущество подконтрольного россиянам предприятия

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Среда 08 февраля 2023 11:29
В Украине арестовали многомиллионное имущество подконтрольного россиянам предприятия Фото: в Украине арестовали многомиллионное имущество подконтрольного россиянам предприятия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Прокуроры Офиса генерального прокурора обеспечили арест многомиллионных прав и имущества металлургического предприятия, подконтрольного гражданам России и подсанкционным лицам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров суд наложил арест на корпоративные права металлургического предприятия общей стоимостью более 40 млн гривен, более 250 объектов недвижимого имущества и земельные участки площадью более 40 га", - пишет пресс-служба.

Досудебное расследование осуществляется по фактам:

  • служебной халатности должностных лиц Государственной налоговой службы;
  • присвоение имущества должностными лицами металлургического предприятия, повлекшее вред государству.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Детективы Бюро экономической безопасности Украины передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами железную руду российского олигарха на 1,8 млрд гривен.

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