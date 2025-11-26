RU

В Украине отреагировали на требование Орбана к ЕС прекратить помощь Киеву

Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Требования премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прекратить финансовую помощь Украине со стороны ЕС вполне ожидаемы.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил журналистам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

У Качки спросили, навредят ли Украине новые заявления Орбана о том, что Венгрия не поддерживает предоставление любой дальнейшей финансовой помощи Украине в любой форме.

"Позиция Венгрии не изменилась, продолжаются дискуссии. У нас есть диалог и последовательная работа с Европейским Союзом", - ответил он.

Что касается продвижения в вопросе репарационного кредита, вице-премьер отметил, что Европейская комиссия уже предоставила свои опции.

"Это дает пространство до заседания Европейского совета выйти на единое решение, которое даст возможность одобрить регламент о выделении средств репарационного кредита", - добавил Качка.

 

Требование Орбана

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от Европейского Союза поддержать американский мирный план по завершению войны России против Украины.

Он даже направил провокационное письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В то же время венгерский премьер прямо угрожает блокировать всю европейскую помощь Украине.

Он заявил, что Венгрия, мол, "не поддерживает предоставление Европейским Союзом любой дальнейшей финансовой помощи Украине в любой форме" и "не соглашается на принятие такого решения от имени и в рамках ЕС".

Европейские чиновники, комментируя письмо Орбана, дали понять, что венгерский премьер слишком много на себя берет, а политика Евросоюза не изменится, несмотря на истерику из Будапешта.

