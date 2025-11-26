В Украине отреагировали на требование Орбана к ЕС прекратить помощь Киеву

У Качки спросили, навредят ли Украине новые заявления Орбана о том, что Венгрия не поддерживает предоставление любой дальнейшей финансовой помощи Украине в любой форме.

"Позиция Венгрии не изменилась, продолжаются дискуссии. У нас есть диалог и последовательная работа с Европейским Союзом", - ответил он.

Что касается продвижения в вопросе репарационного кредита, вице-премьер отметил, что Европейская комиссия уже предоставила свои опции.

"Это дает пространство до заседания Европейского совета выйти на единое решение, которое даст возможность одобрить регламент о выделении средств репарационного кредита", - добавил Качка.