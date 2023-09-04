В Украине отправили в тюрьму еще трех агентов РФ, они корректировали ракетные удары

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще трое российских информаторов, которые корректировали воздушные атаки РФ по Донецкой и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Коллаборант в Лимане

Тюремный срок получил местный житель, который "сливал" оккупантам места базирования и перемещения Сил обороны в освобожденном Лимане.

Особенно врага интересовали геолокации штабов командования ВСУ и подразделений Службы безопасности.

Российского информатора задержали на попытке передачи развединформации военной разведке Южного военного округа СССР через соцсеть "Одноклассники". За это мужчина получил 14 лет заключения.

Предательница Новогродовки

Также осуждена 24-летняя жительница города Новогродовка Покровского района, которую спецслужбы РФ привлекли к сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения России.

Тогда злоумышленница ездила во временно оккупированный Донецк, где прошла курс диверсионной подготовки в полевых лагерях боевиков террористической организации "ДНР". После этого ее перевели в режим "ожидания" и отправили домой, а после 24 февраля 2022 года активировали для выполнения задач разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"По указаниям агрессора она ставила метки вблизи мест возможного базирования украинских военных и правоохранителей во фронтовых районах области", - сообщили в СБУ.

Сделанные "отметки" злоумышленница фотографировала и отправляла захватчикам с координатами для подготовки воздушных атак на места дислокации украинских защитников. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Приспешник РФ из Каменского

В Днепропетровской области осужден бывший уголовник, житель Каменского, который работал на ФСБ и готовил ракетный удар РФ по одному из местных заводов.

Для этого он фотографировал "периметр" и внутреннюю территорию промышленного объекта, а затем отправлял агрессору готовые снимки с привязкой к местности. Он проведет за решеткой 9 лет.

Украина продолжает выявлять агентов России

Сегодня сообщалось, что Служба безопасности в Сумской области задержала агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны на северной границе Украины с Россией.

Также украинские военные задержали боевика так называемой "ДНР" во время освобождения села Урожайное Донецкой области. Ему грозит 15 лет тюрьмы.