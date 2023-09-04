В Украине отправили в тюрьму еще трех агентов РФ, они корректировали ракетные удары

Трое агентов России получили тюремные сроки за пособничество агрессору. Они корректировали ракетные удары по Украине и собирали данные о местах базирования ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще трое российских информаторов, которые корректировали воздушные атаки РФ по Донецкой и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.
Тюремный срок получил местный житель, который "сливал" оккупантам места базирования и перемещения Сил обороны в освобожденном Лимане.
Особенно врага интересовали геолокации штабов командования ВСУ и подразделений Службы безопасности.
Российского информатора задержали на попытке передачи развединформации военной разведке Южного военного округа СССР через соцсеть "Одноклассники". За это мужчина получил 14 лет заключения.
Также осуждена 24-летняя жительница города Новогродовка Покровского района, которую спецслужбы РФ привлекли к сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения России.
Тогда злоумышленница ездила во временно оккупированный Донецк, где прошла курс диверсионной подготовки в полевых лагерях боевиков террористической организации "ДНР". После этого ее перевели в режим "ожидания" и отправили домой, а после 24 февраля 2022 года активировали для выполнения задач разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
"По указаниям агрессора она ставила метки вблизи мест возможного базирования украинских военных и правоохранителей во фронтовых районах области", - сообщили в СБУ.
Сделанные "отметки" злоумышленница фотографировала и отправляла захватчикам с координатами для подготовки воздушных атак на места дислокации украинских защитников. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.
В Днепропетровской области осужден бывший уголовник, житель Каменского, который работал на ФСБ и готовил ракетный удар РФ по одному из местных заводов.
Для этого он фотографировал "периметр" и внутреннюю территорию промышленного объекта, а затем отправлял агрессору готовые снимки с привязкой к местности. Он проведет за решеткой 9 лет.
Сегодня сообщалось, что Служба безопасности в Сумской области задержала агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны на северной границе Украины с Россией.
Также украинские военные задержали боевика так называемой "ДНР" во время освобождения села Урожайное Донецкой области. Ему грозит 15 лет тюрьмы.
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