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В Украине отправили в тюрьму еще пятерых оккупантов, которые воевали в Авдеевке и Марьинке

Украина, Четверг 22 февраля 2024 17:26
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В Украине отправили в тюрьму еще пятерых оккупантов, которые воевали в Авдеевке и Марьинке Архивное фото: В Украине отправили в тюрьму еще пятерых оккупантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине суды вынесли приговоры для еще пяти оккупантов, которые воевали в Авдеевке и Марьинке Донецкой области, но попали в плен к ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Донецкую областную прокуратуру.

Оккупанты из Макеевки и Крыма

Среди осужденных оказался уроженец временно оккупированной Макеевки. В начале полномасштабного вторжения РФ мужчина добровольно "мобилизовался" в штурмовой батальон "Сомали", который подчиняется Южному военному округу РФ.

Там его назначили снайпером и перебросили на передовую в районах Бахмута и Волновахи.

Еще одним осужденным является житель Крыма. В апреле 2023 года он присоединился к штурмовой роте "Ирбис-Z" российской частной военной компании "Редут".

В рядах оккупационной группировки предатель обустраивал фортификационные сооружения захватчиков и обстреливал позиции ВСУ на Донецком направлении.

Где воевали другие боевики

Также в СБУ рассказали о еще трех боевиках, которые воевали в составе 114-й отдельной мотострелковой бригады страны-агрессора и 114-го батальона так называемой "народной милиции ДНР".

Фото: Оккупанты (facebook.com/don.gp.gov.ua)

После прохождения обучения на полигоне одного из них назначили оператором-наводчиком БМП-1.

С вражеской бронетехники он обстреливал жилые дома жителей Мариуполя и штурмовал позиции ВСУ в районе Северодонецка, а затем прибыл под Авдеевку.

Суды отправили их в тюрьму

На основании собранных доказательств суд признал всех пятерых боевиков виновными по факту государственной измены.

Преступные действия трех злоумышленников дополнительно инкриминировали по двум статьям уголовного кодекса Украины:

  • участие в террористической группе или террористической организации;
  • участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях.

По материалам СБУ суд назначил вражеским пособникам 15 лет тюрьмы.

Выявление оккупантов и предателей

Житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Также российский военный приговорен к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.

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