В Херсонской области поймали коллаборантов, которые планировали "спрятаться" в рядах Нацгвардии

Правоохранители задержали двух коллаборантов, пытавшихся избежать правосудия после сотрудничества с врагом в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Как выяснили следователи, один из фигурантов даже мобилизовался в ряды Национальной гвардии, чтобы "спрятаться" от СБУ. Однако сотрудники украинской спецслужбы вовремя разоблачили злоумышленников, установили их местонахождение и задержали.

Сообщается, что коллаборантами оказались двое бывших работников мебельного комбината в Херсоне. Они добровольно пошли на работу в созданную агрессором тюрьму в период оккупации города. Там они были назначены "младшими инспекторами" захваченной в то время "Северной исправительной колонии №90".

По данным СБУ, в этом учреждении россияне массово держали похищенных местных жителей, прежде всего участников сопротивления в регионе. Коллабранты должны были охранять тюремные камеры, в которых содержались потерпевшие.

Когда происходило освобождение Херсона, злоумышленники выехали в соседний поселок, где пытались скрываться от правосудия. Позже один из них переехал к родителям в Южноукраинск в Николаевской области и оттуда мобилизовался в одну из воинских частей Национальной гвардии Украины.

Во время проведения обысков по местам жительства у задержанных обнаружены "удостоверения" оккупационного органа РФ и финансовые "сведения" о получении "зарплаты" в российских рублях. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ разоблачила в Херсоне чиновника-коллаборанта, работавшего на россиян во время оккупации.

Тем временем предатель из Черкасской области, сдавший позиции противовоздушной обороны и блокпостов украинских защитников, был приговорен к 15 годам тюрьмы.

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