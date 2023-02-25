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В Украине возобновили программу кредитования "Рука помощи": как она работает

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Украина, Суббота 25 февраля 2023 23:00
В Украине возобновили программу кредитования "Рука помощи": как она работает Фото: безработные и малообеспеченные могут получить кредиты на развитие бизнеса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елена Черкасец

В Украине возобновлены кредиты неработающим гражданам из малообеспеченных семей на начало или развитие собственного дела.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство социальной политики.

Суть программы состоит в том, что неработающие трудоспособные лица из числа членов малообеспеченной семьи могут получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тысячи гривен для открытия или развития собственного бизнеса.

Такой беспроцентный кредит от государства предоставляется сроком 3 года.

Возвратить помощь должник может двумя способами:

  • или по истечении трехлетнего срока с даты ее получения одной суммой (в течение 30 календарных дней);
  • или досрочно, частями в соответствии с графиком, согласованным Центром занятости.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо подать в созданную при Центре занятости Комиссию по оказанию помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи следующие документы:

  • заявление о предоставлении финансовой помощи;
  • бизнес-план;
  • справку о несудимости.

Комиссия рассмотрит документы и пришлет претенденту письменное уведомление о принятом решении.

Напомним, Министерство социальной политики предлагает по-новому назначать субсидии и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это будет осуществляться через Пенсионный фонд Украины, что необходимо, в первую очередь, для переселенцев.

Также продолжат выплачивать пособие для переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. Но сумма останется неизменной - 2 000 гривен или 3 000 гривен - для детей и лиц с инвалидностью.

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Министерство социальной политики
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