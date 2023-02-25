В Украине возобновили программу кредитования "Рука помощи": как она работает
В Украине возобновлены кредиты неработающим гражданам из малообеспеченных семей на начало или развитие собственного дела.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство социальной политики.
Суть программы состоит в том, что неработающие трудоспособные лица из числа членов малообеспеченной семьи могут получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тысячи гривен для открытия или развития собственного бизнеса.
Такой беспроцентный кредит от государства предоставляется сроком 3 года.
Возвратить помощь должник может двумя способами:
- или по истечении трехлетнего срока с даты ее получения одной суммой (в течение 30 календарных дней);
- или досрочно, частями в соответствии с графиком, согласованным Центром занятости.
Чтобы воспользоваться программой, необходимо подать в созданную при Центре занятости Комиссию по оказанию помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи следующие документы:
- заявление о предоставлении финансовой помощи;
- бизнес-план;
- справку о несудимости.
Комиссия рассмотрит документы и пришлет претенденту письменное уведомление о принятом решении.
Напомним, Министерство социальной политики предлагает по-новому назначать субсидии и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это будет осуществляться через Пенсионный фонд Украины, что необходимо, в первую очередь, для переселенцев.
Также продолжат выплачивать пособие для переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. Но сумма останется неизменной - 2 000 гривен или 3 000 гривен - для детей и лиц с инвалидностью.
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