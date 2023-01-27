В Украине открыли спецсчет для предоставления грантов по программе "єРабота"

По его словам, важно продолжать и расширять программы поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, это касается программы безвозвратных грантов "єРабота".

По данным социологических опросов, более 60% украинцев хотят иметь свой бизнес. Уже более 2 тысяч бизнесов по всей Украине создали именно благодаря этой программе.

"Сегодня мы утверждаем постановление, которое расширит источники финансирования программы "єРобота". В Национальном банке Украины создан специальный счет "Фонд восстановления и трансформации экономики". Мы предлагаем использовать средства с этого счета для предоставления грантов на переработку в рамках программы "єРобота", - сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что благодаря этому будут созданы и расширены десятки перерабатывающих предприятий и созданы тысячи новых рабочих мест.

Напомним, что летом Кабмин запустил грантовую программу для малого и среднего бизнеса "єРабота".

В Украине уже запустили официальный сайт программы, на котором можно подать заявку и получить от государства грант на собственное дело.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.