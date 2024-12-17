Украина откроет автомобильный пункт пропуска на границе с Польшей: когда он заработает

По словам Шмыгаля, пункт пропуска будет открыт для пассажирского и грузового транспорта. А вот пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

"Сегодня на заседании утвердили соответствующее Соглашение между правительствами Украины и Польши. Открытие нового пункта пропуска уменьшит нагрузку на уже существующие. Также это расширяет возможности украинского экспорта", - рассказал Шмыгаль.

Ограничения движения на границе

Мы писали, что в конце ноября на украинско-польской границе приостановили пропуск грузовиков. По словам таможенников, речь шла о пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин". Польская сторона сообщила о сбое системы таможенного оформления.