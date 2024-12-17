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Украина откроет автомобильный пункт пропуска на границе с Польшей: когда он заработает

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

На границе Украины и Польши будет открыт новый автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи". Он заработает с 20 декабря.

Как сообщает РБК-Украина об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, пункт пропуска будет открыт для пассажирского и грузового транспорта. А вот пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

"Сегодня на заседании утвердили соответствующее Соглашение между правительствами Украины и Польши. Открытие нового пункта пропуска уменьшит нагрузку на уже существующие. Также это расширяет возможности украинского экспорта", - рассказал Шмыгаль.

Ограничения движения на границе

Мы писали, что в конце ноября на украинско-польской границе приостановили пропуск грузовиков. По словам таможенников, речь шла о пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин". Польская сторона сообщила о сбое системы таможенного оформления.

Подробно о том, что нельзя везти с собой в Польшу - читайте в материале РБК-Украина.

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