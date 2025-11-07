В Украине отложили запуск электронного акциза на 10 месяцев: почему правительство изменило планы

Как отмечается, старт обязательной маркировки всех подакцизных товаров е-акцизными марками отложен на 10 месяцев - до 1 ноября 2026 года (вместо 1 января 2026-го).

Такое решение поддержано во время заседания рабочей группы в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Эти изменения в законодательство предлагают учесть во время второго чтения проекта Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году" (регистрационный № 14097 от 01.10.2025).

Почему решили перенести введение электронной акцизной марки

В Кабмине объяснили, что перенос связан с необходимостью дополнительной подготовки рынка, ключевых операторов и государственных органов к переходу на новую систему, а также для минимизации рисков для легального бизнеса и потребителей.

Сообщается, что Министерство финансов уже разработало проект постановления правительства, который регулирует работу Электронной системы с учетом новых сроков. В ближайшее время документ будет опубликован для общественного обсуждения на сайте Минфина.

Все заинтересованные стороны и эксперты смогут ознакомиться с проектом и подать свои предложения.

В Кабмине подчеркивают, что реформа акцизной маркировки является частью создания современной электронной системы контроля за оборотом подакцизных товаров. Ее цель - повысить прозрачность рынка, уменьшить тенизацию и усилить защиту потребителей.