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На дорогах України відновлять роботу камер автоматичної фіксації швидкості

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Київ, Четвер 05 травня 2022 10:14
На дорогах України відновлять роботу камер автоматичної фіксації швидкості Фото: камери на дорогах знову працюватимуть (t me patrolpolicezp)
Автор: Сергей Новиков

Після смертельної аварії на Рівненщині з великою кількістю жертв на дорогах України відновлять роботу камер автоматичної фіксації швидкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі марафону єдиних новин.

За його словами, ДТП в Рівненській області стала наймасштабнішою за кілька років.

"На жаль, ми можемо озвучити 26 загиблих і 12 поранених, які знаходяться на межі життя і смерті. Тобто, число загиблих може зрости", - зазначив Монастирський.

Він підкреслив, що аварію спровокував водій Mercedes-Benz Vito, який при обгоні на зустрічній смузі врізався в бензовоз, після чого той зіткнувся з пасажирським автобусом, в якому було 35 пасажирів. Далі стався вибух і люди загинули практично миттєво.

Крім того, під час ефіру Монастирський анонсував, що через кілька днів буде відновлено роботу камер автоматичної фіксації швидкості.

Нагадавши, смертельна ДТП сталася на трасі Київ-Чоп в районі села Ситне недалеко від Радивилова.

В цілому загинули 26 людей, поліція шукає родичів жертв аварії.

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