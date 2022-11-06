В Украине от войны пострадали 3 млн гектаров лесов, - Всемирный фонд природы

В Украине от российского вторжения пострадали около 20% заповедников и более 3 млн гектаров лесных насаждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook WWF-Украина.

Водно-болотное угодье "Архипелаг Большие и Малые Кучугуры" уже освобождено от россиян, но из-за близкого расположения к линии фронта находится под угрозой уничтожения. Захваченными остаются 8 заповедников и 10 национальных природных парков. Войной поражено 3 млн гектаров лесов.

В зоне риска оказались 2,9 млн гектаров Изумрудной сети. Эти территории являются значительной частью природоохранной сети Европы. Под угрозой уничтожения находятся 16 объектов площадью почти 600 тысяч гектаров, имеющих статус водно-болотных угодий международного значения.

Ранее мы писали, что под Херсоном оккупанты подрывают суда, из-за чего в Днепр попал немалый объем горюче-смазочных веществ. Это чревато экологической катастрофой.

Также сообщалось, что Россия за месяцы войны нанесла значительный ущерб окружающей среде Украины, в частности Черному морю.

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