В Украине с сегодняшнего дня изменили правила экзаменов на водительское удостоверение

Для того чтобы сдать теоретический экзамен самостоятельно необходимо обратиться в сервисный центр МВД. Там получить талон записи.

Во время экзамена с собой необходимо иметь:

паспорт,

идентификационный номер,

медицинскую справку.

Также необходимо сообщить администратору сервисного центра о самостоятельном овладении теоретическим материалом. Ответить на 20 вопросов за 20 минут (допускается 2 ошибки).

Стоимость сдачи теоретического экзамена стоит 13 грн. Если ошибок больше 2, следующая попытка будет возможна не ранее 10 дней.

После успешной сдачи теоретического экзамена, обратитесь в аккредитованное учебное заведение для того, чтобы начать практическое обучение.

Подробно о том, как получить водительское удостоверение без обучения в автошколе читайте в материале РБК-Украина "В Украине кардинально меняют правила получения водительских прав: главные нововведения".

Напомним, в Украине изменили Правила дорожного движения. Следовательно, ПДД стали более приближены к стандартам Европейского союза.

Также сообщалось, что в территориальных сервисных центрах МВД украинцы могут получить международное водительское удостоверение на основании национального удостоверения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.