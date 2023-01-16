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В Украине от российской агрессии погибли более 7 тысяч гражданских, - ООН

Фото: В Украине от российской агрессии погибли более 7 тысяч гражданских (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерия Полищук

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украине было убито более 7 тысяч мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций (ООН).

Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что еще 11 327 получили ранения. С начала 2023 года было зафиксировано 104 случая гибели и 284 случая ранения.

"Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения было вызвано применением оружия взрывного действия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаудары", - говорится в заявлении.

По оценкам украинского правительства, число погибших гражданских лиц может исчисляться десятками тысяч.

Напомним, около 600 украинцев погибли и пострадали от мин за время российской агрессии.

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