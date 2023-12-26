В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога
По всей Украине второй раз за утро объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной тому - активность российского МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Какая причина тревоги
По данным Воздушных сил ВСУ и мониторинговых каналов, российский истребитель МиГ-31К ПКС РФ находится над акваторией Черного моря.
"Вся Украина - ракетная опасность!" - предупредили военные и призвали не игнорировать сигналы тревоги.
Отметим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам ПВО трудно перехватить.
Карта тревог
По состоянию на 11:20 карта воздушных тревог выглядит так:
Пуски ракет
Обновлено 11:40. Впоследствии в Воздушных силах предупредили о пусках ракет в направлении Запорожья и Днепра. Как отмечают мониторинговые каналы, речь идет о пусках баллистики врагом из временно оккупированного Крыма.
Взрывы в Днепропетровской области
Обновлено 11:44. В Днепропетровской области раздались взрывы. Как пишут местные Telegram-каналы, их слышали в Павлограде.
Обстрелы Украины
Напомним, что этой ночью силы ПВО уничтожили 13 из 19 из дронов-камикадзе "Шахед", выпущенных врагом.
В частности, противник атаковал с юго-восточного направления ударными БПЛА. Пуски осуществлялись из районов Балаклава - Крым и Приморско-Ахтарск - РФ.
Украинские защитники сбивали вражеские цели в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.
Впрочем, есть и попадания. В Николаеве дрон попал в промпредприятие, а под Одессой по открытой территории на объекте инфраструктуры.
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