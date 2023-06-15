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В Украине второй раз объявили масштабную тревогу, в сети сообщают о взлете МиГ

Иллюстративное фото: в Украине второй раз объявили масштабную тревогу, в сети сообщают о взлете МиГ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине уже второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу. Она может быть связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога по Украине была объявлена в 18:14.

Мониторинговые каналы сообщают о взлете МиГ-31К Военно-воздушных сил РФ. Отметим, что самолет является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех областей страны.

Ночной обстрел Украины

Сегодня ночью россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Они использовали ракеты и иранские дроны-камикадзе.

В частности, захватчики выпустили 13 "Шахедов" по Одесской области, однако все вражеские цели уничтожили силы ПВО.

Оккупанты также атаковали Кривой Рог ракетами. Там есть попадание по двум промышленным предприятиям, в результате чего один человек получил ранения.

К тому же, несколько дронов-камикадзе уничтожили возле Харькова.

В общей сложности россияне выпустили по Украине 20 дронов-камикадзе и 4 крылатые ракеты, часть из которых удалось сбить.

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Война России против Украинывоздушная тревога