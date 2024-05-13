В Украине второй раз объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ (отбой)

Воздушная тревога в Украине

В Украине воздушная тревога объявляется из-за взлета МиГ-31К, потому что это связано с тем, что эти истребители оснащены ракетами воздушного базирования "Кинжал".

Сегодня уже объявляли воздушную тревогу , так же из-за взлета российского МиГ-31.

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