В Украине второй раз за день масштабная тревога из-за российского МиГ-31К

Сначала, около 17:27 сигнал тревоги был объявлен в Киеве. А потом он распространился на всю территорию Украины.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 17:40.

В Киеве, а затем и в других областях объявлено об отбое тревоги.

В Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, призывают сохранять спокойствие и при необходимости прятаться в укрытие.

Где объявлена тревога

Напомним, сегодня в Украине уже объявляли масштабную тревогу из-за российского самолета МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

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