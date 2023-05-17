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Украине не следует привязывать вступление в НАТО к завершению войны, - эксперт

Новина українською →
Украина, Среда 17 мая 2023 10:19
Украине не следует привязывать вступление в НАТО к завершению войны, - эксперт Фото: Украине не следует привязывать вступление в НАТО к завершению войны (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталия Гурковская

Украине не следует привязывать вступление в НАТО к завершению войны или боевых действий. Такая фиксация может сыграть на руку российскому диктатору Владимиру Путину, который предпримет все возможное, чтобы военные действия продолжались в той или иной форме.

Такое мнение высказала директор аналитического Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук в материале РБК-Украина "Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса".

"Поэтому фиксировать в письменном виде это на саммите, на мой взгляд, не лучшая идея, потому что мы можем себя загнать в определенную "дипломатическую ловушку", которая ударит по нам рикошетом позже", - отметила эксперт.

Как сообщалось, по мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, у НАТО не хватает политической воли для принятия решения о вступлении Украины. Хотя членство Украины в НАТО "не может остановить войну, но это может помочь предотвратить войны в Европе и евроатлантическом пространстве в будущем".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский, заявил, Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

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