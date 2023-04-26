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Кулеба на примере Финляндии объяснил, чего не хватает для принятия решения по Украине в НАТО

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Украина, Среда 26 апреля 2023 09:09
Кулеба на примере Финляндии объяснил, чего не хватает для принятия решения по Украине в НАТО Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

У НАТО не хватает политической воли для принятия решения о вступлении Украины. Хотя членство Украины в НАТО "не может остановить войну, но это может помочь предотвратить войны в Европе и евроатлантическом пространстве в будущем".

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью СNN.

"Все возможно, когда есть политическая воля, все остальное второстепенно. Политическая воля - основополагающая вещь. Но да, политической воли в Альянсе не хватает", - сказал он.

Кулеба в подтверждение своих слов привел пример Финляндии.

"Всем кто говорит, что вступление Украины в НАТО невозможно, я бы советовал посмотреть на кейс Финляндии. Финляндия - член НАТО. Год назад было невозможно представить, что это произойдет. Но теперь, когда появилась политическая воля, Финляндия в НАТО. И мы гордимся ими", - добавил он.

Глава МИД уверен, что пока Украина будет оставаться вне НАТО, находясь "близким другом, самым уважаемым союзником, специальным партнером или в какой-то другой суррогатной форме сотрудничества, будет существовать риск повторения российской агрессии против Украины".

"Именно поэтому стратегически разумно исключить такой риск из международной повестки дня. Какова бы ни была цена сохранения мира, цена восстановления мира всегда выше", - добавил министр.

Ранее Кулеба заявил, что Украина не видит и не хочет альтернативы членству в НАТО, поэтому ожидает от саммита в Вильнюсе "график вступления".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский, заявил, Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

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НАТО Дмитрий Кулеба
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