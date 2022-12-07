СБУ собрала доказательства вины двух агентов Кремля, которые передавали врагу информацию о дислокации ВСУ на Луганском направлении и "сдавали" участников АТО. Одним из приспешников оказался настоятель храма УПЦ МП в Лисичанске. Последний передавал врагу информацию о позициях наших воинов на территории города и в районе Северодонецка. Врага интересовали подробности о количестве личного состава и военной техники.

"Также он "сообщал" агрессору о местных патриотах, которые потенциально могли сопротивляться оккупационным группировкам", - пишет пресс-служба.

Священник был задержан еще в апреле текущего года. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет тюрьмы.

"По данным следствия, клирика привлек к сотрудничеству представитель российской оккупационной армии во время поездки в Россию в 2014 году. С тех пор на постоянном контакте со священником находился главарь одной из террористических группировок "ЛНР". После начала полномасштабного вторжения настоятель храма собирал и передавал ему данные о подразделениях ВСУ", - отмечает СБУ.

Также СБУ разоблачила в Луганской области еще одного предателя, который также оказался священником УПЦ МП. Он пошел на сотрудничество с врагом добровольно. Находясь на временно оккупированной территории востока, коллаборационист сдавал места пребывания участников движения сопротивления, в частности бывших бойцов АТО.

"По предварительным данным, именно по его "наводке" рашисты похитили двух украинских патриотов. Сейчас фигурант скрывается от правосудия на захваченной части востока Украины", - добавляет СБУ.

Фото: в Украине посадили до 12 лет священника УПЦ МП, который "сливал" врагу позиции ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)