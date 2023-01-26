75% тепловой генерации Украины нуждаются в восстановлении после российских атак, - ДТЭК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Нужно восстанавливать около 7,5 гигаватт установленной мощности тепловой генерации. Это почти 75% от всей тепловой генерации, которая есть в стране. Это большие разрушения, которые нужно как можно скорее возвращать в сеть", - сказал он.

Сахарук отметил, что в результате последней атаки россиян на энергетическую инфраструктуру, в Одесской области возникла очень сложная со светом, на стабилизацию которой необходимо несколько дней.

Он добавил, что энергетики прилагают максимум усилий для восстановления нормального электроснабжения.

"Сейчас энергетики будут заниматься разбором завалов. Посмотреть, что происходило и будут ремонтировать. Ремонтировать для того, чтобы вернуть как можно скорее свет в дома украинцев. Работы много", - подытожил Сахарук.