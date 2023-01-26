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75% тепловой генерации Украины нуждаются в восстановлении после российских атак, - ДТЭК

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Четверг 26 января 2023 21:11
75% тепловой генерации Украины нуждаются в восстановлении после российских атак, - ДТЭК Фото: 75% тепловой генерации Украины нуждается в восстановлении после российских атак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Из-за атак России на энергетические объекты Украины около 75% всей тепловой генерации нуждается в восстановлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Нужно восстанавливать около 7,5 гигаватт установленной мощности тепловой генерации. Это почти 75% от всей тепловой генерации, которая есть в стране. Это большие разрушения, которые нужно как можно скорее возвращать в сеть", - сказал он.

Сахарук отметил, что в результате последней атаки россиян на энергетическую инфраструктуру, в Одесской области возникла очень сложная со светом, на стабилизацию которой необходимо несколько дней.

Он добавил, что энергетики прилагают максимум усилий для восстановления нормального электроснабжения.

"Сейчас энергетики будут заниматься разбором завалов. Посмотреть, что происходило и будут ремонтировать. Ремонтировать для того, чтобы вернуть как можно скорее свет в дома украинцев. Работы много", - подытожил Сахарук.

Напомним, что в среду, 25 января, российские военные обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак были повреждены электросети.

Ранее сообщалось, что во вторник, 24 января, российские военные обстреляли населенные пункты Никопольского района в Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.

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