В Украине на этой неделе отметят День Конституции: будет ли дополнительный выходной
В Украине в пятницу, 28 июня, отмечается День Конституции. Но из-за войны это будет обычный рабочий день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кодекс законов о труде (КЗоТ).
В мирное время в Украине было три выходных дня подряд – с 28 по 30 июня. Но весной 2022 года были отменены выходные дни в государственные праздники.
Отношение украинцев к праздникам
Во время войны в Украине изменилось отношение к праздникам, которые раньше считались не столь важными. В частности это касается Дня Конституции и Дня Независимости. Если в 2021 году его называли среди самых любимых только 14% украинцев, то в 2024 году эта цифра выросла вдвое – до 28%.
Наиболее уважаемыми остаются Рождество Христово и Пасха с процентом в 70% и 68% соответственно.
День Конституции
День Конституции отмечается ежегодно 28 июня. Этот государственный праздник был установлен в честь принятия Конституции Украины, основного закона государства, принятого Верховной радой 28 июня 1996 года.
Принятие Конституции стало важной вехой в истории независимой Украины, закрепив ее как суверенное и демократическое государство. Основной закон определяет принципы государственного устройства, закрепляет права и свободы граждан, а также устанавливает порядок деятельности органов государственной власти.
Конституция Украины является гарантом стабильности и правопорядка в государстве, обеспечивая баланс между разными ветвями власти и защищая права каждого гражданина. Награждение Дня Конституции Украины напоминает о важности верховенства права и необходимости постоянного совершенствования законодательной базы в контексте европейской интеграции и демократического развития страны.
В этот день в стране проводятся официальные мероприятия, торжества, а также образовательные и культурные события, направленные на повышение осведомленности граждан о конституционных правах и обязанностях.
Данные опросов свидетельствуют, что почти половина граждан Украины (47%) вообще не читали текст Конституции, а около трети (32%) читали только отдельные ее разделы.