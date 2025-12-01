Украине нужно еще 1 млрд евро на закупку американского оружия до конца года, - посол

По словам Алены Гетманчук, главы Миссии Украины при НАТО, страна нуждается в дополнительном финансировании, чтобы заключить новые контракты на американские вооружения через программу PURL-механизм, по которому европейские партнеры покупают оружие у США и передают его Украине.

Средства нужны как можно быстрее, чтобы не прекращать поставки оружия до конца года, когда угроза со стороны врага усиливается, а Украина должна в дальнейшем удерживать рубежи и оборонять города.

В частности, уже известна поддержка со стороны некоторых союзников. Нидерланды готовы выделить дополнительные 250 млн евро в рамках той же программы - часть средств пойдет на авиацию, системы ПВО, возможно, самолеты и средства ПВО.

Если помощь не будет обеспечена - существует реальная угроза, что поставки остановятся, а у украинских защитников могут возникнуть серьезные проблемы с обеспечением техникой в условиях обострения боевых действий.

Программа PURL

Prioritized Ukraine Requirements List - это программа США и НАТО, которая позволяет Украине получать американское оружие за счет финансирования стран-партнеров Альянса.

Украина составляет список приоритетных потребностей в вооружении, а союзники совместно оплачивают закупку необходимой техники в США, которая затем непосредственно поставляется Украине.

Механизм PURL ускоряет поставки вооружения, так как покупки осуществляются из уже имеющихся американских запасов, без дополнительных задержек.

Программа также позволяет рационально использовать ресурсы, концентрируясь на том, что Украине нужно больше всего именно сейчас.