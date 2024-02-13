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Украине нужно готовиться. Политолог оценил, какие могут быть риски в случае избрания Трампа

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Украине следует готовиться к возможному переизбранию Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Америки. Ведь после его возвращения к власти могут возникнуть проблемы с финансовой помощью, а также склонения к переговорам с Россией.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что Трампу удалось создать большие риски для Украины еще задолго до выборов.

"Ситуация в Конгрессе США является следствием позиции Трампа, который категорически отрицает компромиссы с Джо Байденом. Уже сейчас это создало большие проблемы. С очень высокой вероятностью, если он станет президентом, бюджетной поддержки Украины не будет. Могут сохранить военное, но будут частично давать оружие в кредит, потому что позиция популистов - деньги должны работать на свою страну. И, безусловно, велик риск того, что при Трампе особенно в начале нас начнут склонять к договоренностям с Россией", - отметил он.

Что касается угроз для Украины на пути к НАТО, то, по словам политолога, говорить об этом не стоит. Ведь, во-первых, предметная евроатлантическая интеграция фактически блокируется нынешней администрацией США.

Во-вторых, на самом деле тема Альянса волнует Трампа гораздо меньше других вопросов. О вступлении во время войны речь не идет, но администрация Байдена не спешит даже приглашать Украину.

Как отметил Фесенко, выход один - готовиться к возможному избранию Трампа и выстраивать коммуникацию с его командой. И украинская сторона этим уже занимается.

К примеру, на днях Киев посетила делегация с председателем комитета разведки Конгресса, республиканцем Майком Тернером. А в недавнем интервью для CNN начальник ГУР Кирилл Буданов назвал Трампа "опытным человеком, многократно падающим и поднимающимся". По его словам, говорить о том, что тот является сторонником РФ - "полная чушь".

"Пассаж о нем был немного в комплементарной форме. Все знают, что Трамп не любит критику. Да, это элемент заигрывания, но это не значит, что мы будем его поддерживать. Императив украинской политики - двухпартийная поддержка. Мы не поддерживаем ни республиканцев, ни демократов, особенно когда выборы - мы работаем с обеими партиями", - добавил Фесенко.

Выборы в США

Президентские выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

В декабре 2023 года Трампа исключили из избирательного бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Кроме того, Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на его территории. В то же время Трамп победил на внутрипартийных выборах республиканцев в Айове.

Подробнее о главных темах выборов в США - в материале РБК-Украина.

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