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В Украине существенно снизились объемы нелегальной торговли табачными изделиями: свежая статистика

Среда 18 сентября 2024 13:20
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В Украине существенно снизились объемы нелегальной торговли табачными изделиями: свежая статистика Фото: в Украине существенно снизились объемы нелегальной торговли табачными изделиями (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В июле 2024 года общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине снизился до 14,6% против 19,1% в начале года и 18% в апреле 2024-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные проекта "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине".

"Наблюдается значительное падение уровня нелегальной торговли. Снижается как контрабанда, так и объем подделок", - отметила Татьяна Свердлик, аналитик Kantar.

По ее словам, 33% контрафактная продукция имеют признаки поддельных акцизных марок. По надписи на упаковке они производятся Юнайтед Тобако / Маршалл Файнест Тобакко / VK Tobacco FZE (17%) и "Украинским Табачным Производством" (16%).

При этом 52% нелегальной продукции, маркированной пометкой Duty Free или предназначенной для экспорта и нелегально продающейся в Украине, имеет надпись, что производителем является Винниковская табачная фабрика, марки которой Сompliment и Lifa с надписью Duty Free составили 51% этой группы продукции.

Лидерами по уровню распространения нелегальной продукции являются 6 областей Украины, где реализуется 69% продукции: Днепропетровская - 22%, Одесская - 11%, Харьковская - 11%, Киев и Киевская обл. – 9%, Хмельницкая – 8%, Львовская – 8%.

Киоски и магазины остаются основными каналами нелегальной торговли табачными изделиями, через которые сейчас продается 66% нелегальной продукции.

В Украине существенно снизились объемы нелегальной торговли табачными изделиями: свежая статистика

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