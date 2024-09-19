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В Украине существенно выросли продажи бензиновых авто: названы наиболее популярные модели

Четверг 19 сентября 2024 12:04
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В Украине существенно выросли продажи бензиновых авто: названы наиболее популярные модели Фото: (newsroom.mazda.com)
Автор: Александр Мороз

В августе в Украине существенно выросли продажи автомобилей с бензиновыми двигателями. Так, в прошлом месяце автопарк страны пополнили 3,3 тысяч новых авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Отмечается, что это на 35% больше, чем в прошлом году. В то же время доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей уменьшилась. Если в августе 2023 года они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас только 41%. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX-5.

В ТОП-5 моделей новых легковых авто с бензиновыми моторами попали:

  • Mazda CX-5 – 275 ед.;
  • KIA Sportage – 216 ед.;
  • Skoda Octavia – 187 ед.;
  • Hyundai Tucson – 167 ед.;
  • Renault Duster – 166 ед.

Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые машины также удерживают первенство. Почти 46% подержанных автомобилей, которые в августе перешли на украинские номера, были бензиновые - более 11,8 тысяч штук. Их средний возраст составил 9,7 лет.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

  • Volkswagen Golf – 735 ед.;
  • Audi Q5 – 577 ед.;
  • Volkswagen Tiguan – 486 ед.;
  • Nissan Rogue – 471 ед.;
  • Audi A4 – 433 ед.

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