В Украине существенно сократили срок действия заключения ВВК во время мобилизации

"В случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с выводом о пригодности к военной службе составляет один год", - говорится в постановлении.

Согласно решению правительства, лица, не проходившие медицинское освидетельствование или у которых истек срок действия решения (постановления) о пригодности к военной службе, направляются на военно-врачебную комиссию.

Граждане Украины, которые после объявления мобилизации прибыли в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для уточнения своих учетных данных, на медицинское освидетельствование не направляются. На медицинское освидетельствование граждане, уточнившие свои учетные данные, вызываются повесткой, говорится в решении.