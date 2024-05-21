В Украине существенно сократили срок действия заключения ВВК во время мобилизации

Кабинет министров установил, что во время мобилизации или военного положения срок действия заключения военно-врачебной комиссии о годности составляет один год. В мирное время срок действия такого заключения составляет пять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 мая 2024 г. №560.
"В случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с выводом о пригодности к военной службе составляет один год", - говорится в постановлении.
Согласно решению правительства, лица, не проходившие медицинское освидетельствование или у которых истек срок действия решения (постановления) о пригодности к военной службе, направляются на военно-врачебную комиссию.
Граждане Украины, которые после объявления мобилизации прибыли в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для уточнения своих учетных данных, на медицинское освидетельствование не направляются. На медицинское освидетельствование граждане, уточнившие свои учетные данные, вызываются повесткой, говорится в решении.
Напомним, ранее спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что выводы военно-врачебной комиссии для военнообязанных граждан Украины в мирное время действительны пять лет.
Как сообщало РБК-Украина, Кабмин из-за вступления в силу нового закона о мобилизации с 18 мая обновил нормативную базу по порядку учета и мобилизации. В частности, постановлением № 560 определено, как будут вручать повестки и отправлять их по почте.