В Украине будут судить главаря "ЛНР" Пасечника за "референдум" в Луганской области

Детали дела

В октябре 2018 года пророссийски настроенный житель Луганска, действуя по предварительному сговору с представителями оккупационной администрации РФ, подал в "Центральную избирательную комиссию "ЛНР" свою кандидатуру на должность "Главы "ЛНР".

По результатам так называемых "очередных выборов" он одержал победу.

20 сентября 2022 года обвиняемый подписал фейковый закон "О референдуме "ЛНР" по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ".

Проведение "референдума" в Луганской области

На основе выданного "документа" организована подготовка "волеизъявления", которое будет проведено на временно оккупированной территории Луганской области 23-27 сентября 2022 года.

Он систематически заявлял на камеры пропагандистских местных и российских СМИ о необходимости присоединения квазигосударственного образования к России. После обнародования "результатов" незаконного плебисцита фигурант обратился к президенту РФ с предложением о принятии "ЛНР" в состав Российской Федерации как "нового субъекта".

30 сентября 2022 года во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле он подписал незаконный договор о "присоединении" территории Луганской области к России, чем нарушил территориальную целостность Украины, в пределах, определенных Конституцией Украины.

Какое наказание грозит Пасечнику

До сих пор фигурант продолжает "руководить" псевдореспубликой, активно осуществляет антиукраинскую деятельность, выдает и подписывает юридически ничтожные "документы" и сотрудничает с представителями РФ.

Ему инкриминировано:

совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также публичные призывы к совершению таких действий, по предварительному сговору группой лиц;

участие в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории.

За вышеуказанные действия ему грозит наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 10-15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

"Референдумы" на оккупированных территориях Украины

Напомним, в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Также мы писали, что правоохранители задержали женщину, участвовавшую в организации и проведении "референдума" в Луганской области.