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В Украине будут судить российского генерала, который помогал группе Гиркина

Фото: Александр Пегишев (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине будут заочно судить российского генерала, который руководил действиями подразделений "ДНР" и помогал диверсантам из группы российского террориста Игоря Гиркина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о генерале Александре Пегишеве.

Следствие установило, генерал-майор воздушно-десантных войск РФ, который родился в Винницкой области, с 2014 года входит в состав так называемой "ДНР". Именно он помогал диверсионной группе "Стрелкова/Гиркина" в организации боевых действий против ВСУ.

Отмечается, что мужчина лично руководил действиями российских наемников и представителей незаконных вооруженных формирований "ДНР" во время захвата Славянска.

К тому же, подозреваемый получил звание "Герой России" от высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

Сообщается, что Винницкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении генерала по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК).

Напомним, СБУ объявила подозрение так называемому "министру угля и энергетики ДНР", наладившему работу шахт в Донецкой области в пользу РФ.

Ранеебоевик "ДНР" был заключен на 9 лет тюрьмы за ограбление людей во время оккупации.

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Генеральная прокуратура УкраиныДНРСтрелков