В Украине будут судить коллаборационную "верхушку" Снегиревки

В Украине будут судить трех коллаборантов из Николаевской области, возглавлявших оккупационные органы россиян во время временной оккупации Снигиревки.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Они добровольно согласились занять "руководящие должности" в незаконных органах власти в начале полномасштабного вторжения", - пишет пресс-служба.

Организатором преступной банды является пророссийский пропагандист Юрий Барабашов. Его лично назначил террорист Пушилин, на которого коллаборанты долгое время работали во временно оккупированном Донецке.

"Находясь на "должности", Барабашов выполнял задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Именно он занимался организацией псевдореферендума по присоединению захваченной части Николаевской области в состав России", - добавляет СБУ.

Для выполнения указаний коллаборант привлек двух сообщников:

бывшего председателя Снигиревского горсовета Александра Ларченко;

бывшую депутатку Баштанского районного совета Татьяну Мезину.

Под руководством гауляйтера они организовывали подворовые обходы местных жителей и заставляли людей проголосовать в пользу агрессора. В случае отказа – угрожали репрессиями и "конфискацией" имущества", - пишет СБУ.

К рейдам коллаборанты привлекали вооруженных россиян.

Во время освобождения Николаевской области все трое коллаборантов скрылись на временно оккупированной части юга Украины.

Им было сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 и ч. 3 ст. 28 (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: в Украине будут судить коллаборационную "верхушку" Снигиревки (t.me/SBUkr)