В Украине создают список стратегических полезных ископаемых: что в него войдет
Правительство Украины формирует список полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для экономики и обороны страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе заседания Кабмина.
По его словам, в список войдут не только полезные ископаемые, но и месторождения, где их добывают.
"Речь идет о ванадии, литии, титане, уране и соли. 26 месторождений будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о разделе продукции. Это создаст широкие возможности инвестору в реализации проекта, а государство получит свою долю, которая будет использована для развития украинской экономики", - уточнил глава Кабмина.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что украинский титан составляет ценность для будущего сдерживания России и Китая Западом.
Также мы писали, что в Украине арестовали и передали в управление государства около 170 тысяч тонн железной руды, которая принадлежала российскому олигарху.
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