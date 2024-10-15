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Правительство выделило 2 миллиарда гривен на школьные обеды: кто сможет питаться бесплатно

Украина, Киев, Вторник 15 октября 2024 15:52
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Правительство выделило 2 миллиарда гривен на школьные обеды: кто сможет питаться бесплатно Фото: Питание в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабинет министров Украины выделил 2 млрд грн на обеспечение бесплатного питания для учащихся 1-4 классов по всей стране. Ранее бесплатные обеды были доступны только для льготных категорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.

Все учащиеся 1-4 классов в Украине смогут бесплатно питаться в школах. Ранее эта возможность была доступна только для льготных категорий, но теперь все школьники начальных классов в коммунальных школах, гимназиях и лицеях получат бесплатные горячие завтраки или обеды в зависимости от организации обучения.

Государство будет финансировать стоимость питания, которая составляет 50 грн. в день на одного ученика, покрывая расходы на продукты или кейтеринговые услуги. Все процессы, связанные с питанием. В Правительстве отмечают, что все процессы должны отвечать требованиям безопасности и качества продуктов.

Громады уже получили средства из государственного бюджета и планируют их распределение. Если вы хотите узнать, когда бесплатное питание появится в вашей школе, следует обратиться в администрацию учебного заведения или местным властям.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в школьных буфетах введены новые правила продажи пищевых продуктов, которые призваны обеспечить здоровое питание для учеников. Госпродслужба обнародовала перечень запрещенных к реализации товаров, в частности кондитерские изделия с высоким содержанием сахара, мороженое, мясные и рыбные продукты промышленного производства, а также продукты с трансжирами и синтетическими красителями. Запрещено продавать непастеризованное молоко, газированные напитки, соки с добавлением сахара и другие вредные продукты. Контроль за соблюдением этих норм призван способствовать здоровому развитию детей.

Также мы рассказывали, что в течение учебного года важно обеспечить ребенка здоровой и вкусной пищей, которая придаст ему энергию для обучения и физической активности. Специалисты рекомендуют соблюдать четыре простых принципа: включить в рацион фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и белковые блюда. К примеру, можно выбрать яблоки или бананы, свежие овощи, гречку или цельнозерновой хлеб, а также тушеное мясо или бобовые. Следует избегать скоропортящихся продуктов.

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Школа Питание детей
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