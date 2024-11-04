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В Украине создают кулинарные хабы: зачем они нужны и при чем здесь школы

Понедельник 04 ноября 2024 17:34
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В Украине создают кулинарные хабы: зачем они нужны и при чем здесь школы Фото: столовая (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В некоторых украинских школах уже к концу 2024 года появятся кулинарные хабы в рамках реформы школьного питания, инициированной Первой леди Украины Еленой Зеленской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

Кулинарные хабы - это центры, предназначенные для подготовки поваров, которые будут работать в школьных столовых, в том числе для повышения квалификации работников образовательных учреждений.

Об этом стало известно во время совещания под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук с участием представителей МОН, Минреинтеграции, военных администраций и образовательных учреждений.

Отмечается, что создание кулинарных хабов осуществляется согласно приказу МОН от 18 марта 2024 № 348, и будет финансироваться за счет специальной государственной субвенции.

Известно, что на эти средства предусмотрено учреждение кулинарных центров в следующих областях:

  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Львовской,
  • Николаевской,
  • Ровенской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Черкасский
  • Хмельницкой области (2 хаба).

Сообщается, что кулинарные хабы будут функционировать на базе заведений профессионального образования, где студенты по специальности "Повар" получат возможность приобретать практические навыки.

Также работники школьных столовых в таких кулинарных центрах могут проходить переквалификацию для внедрения современных стандартов питания.

Ранее в МОН ответили, когда во всех школах Украины будет введено бесплатное питание в рамках вышеупомянутой реформы.

Напомним, что Кабмин уже выделил 2 млрд грн на обеспечение бесплатного питания для учащихся 1-4 классов по всей стране.

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