В Украине создадут перечень "хороших" налогоплательщиков: какие будут бонусы

Верховная рада приняла в первом чтении проект закона об особенностях администрирования для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, правительственный законопроект №11084 поддержали 270 депутатов.
"Если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям относительно уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется", - написал депутат.
Проект закона предусматривает создание Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.
В этот перечень будут включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, отвечающие ряду требований и критериев. Ведение перечня будет обеспечивать Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении в него налогоплательщик будет получать через электронный кабинет.
Включенные в список предприниматели будут получать следующие преимущества:
Напомним, в Украине планируется повышение налогов. В частности, Кабинет министров Украины готовит законопроект, который позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет на 44 млрд гривен.
Это хотят сделать за счет увеличения военного сбора, введения военного сбора для ФЛП, определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.
Также Кабинет министров подал в Раду законопроекты, предусматривающие повышение акцизов на алкоголь, топливо и табачные изделия.