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В Украине создадут Национальный реестр выбросов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по созданию единой государственной онлайн-системы данных о выбросах и перенесении загрязняющих веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Президент подписал евроинтеграционный Закон "О Национальном реестре выбросов и перенесении загрязнителей". Реестр станет единой государственной онлайн-системой данных о выбросах и перенесении загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

По информации Минприроды, в скором времени будет создана онлайн-карта, на которой будут отображаться все предприятия-загрязнители и информация о них.

Это позволит в оперативном порядке отслеживать выбросы и перенесение загрязнителей во времени и пространстве, анализировать предложения по уменьшению выбросов, а также принимать эффективные решения по предотвращению и уменьшению промышленного загрязнения.

Ранее мы писали, что вторжение России нанесло окружающей среде Украины ущерб в 35,3 млрд долларов.

Также сообщалось, что россияне навредили окружающей среде Харьковской области почти на 80 млрд гривен.

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Владимир Зеленский