В Украине создадут Национальный реестр выбросов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по созданию единой государственной онлайн-системы данных о выбросах и перенесении загрязняющих веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Президент подписал евроинтеграционный Закон "О Национальном реестре выбросов и перенесении загрязнителей". Реестр станет единой государственной онлайн-системой данных о выбросах и перенесении загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

По информации Минприроды, в скором времени будет создана онлайн-карта, на которой будут отображаться все предприятия-загрязнители и информация о них.

Это позволит в оперативном порядке отслеживать выбросы и перенесение загрязнителей во времени и пространстве, анализировать предложения по уменьшению выбросов, а также принимать эффективные решения по предотвращению и уменьшению промышленного загрязнения.