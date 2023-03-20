В Украине создадут координационный штаб для решения проблем переселенцев

По его словам, сегодня, 20 марта, прошло совещание, в котором приняли участие нардепы, а также министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук и министр соцполитики Оксана Жолнович. Главными темами обсуждений стали жилье, трудоустройство и помощь от государства для переселенцев.

"Рассмотрели проблемные вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются ВПЛ (внутренне перемещенные лица - ред.), и варианты их оперативного решения. Для этого будет создан координационный штаб с участием чиновников и парламентариев. Также должны комплексно привлечь к работе с ВПЛ областные администрации на уровне заместителей председателей", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что одним из приоритетов на этот год является восстановление жилья, которое было уничтожено россиянами, чтобы люди смогли вернуться домой.