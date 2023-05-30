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В Украине создадут комиссию для изучения причин массовых отключений света

Фото: в Украине создадут комиссию для изучения причин массовых отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине сегодня, 30 мая, наблюдались массовые отключения света в ряде регионов. Для изучения причин создадут комиссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Facebook.

"Министр энергетики Украины поручил Государственной инспекции энергетического надзора немедленно создать комиссию по оперативному изучению причин, по которым сегодня, 30 мая, произошли аварийные отключения в объединенной энергосистеме", - отмечают в ведомстве.

При этом в министерстве уточнили, что сейчас генерация электроэнергии полностью покрывает потребление, поэтому плановые отключения не вводили.

Массовые отключения света

Отметим, сегодня в Киеве, Харькове, Полтаве, Виннице и Сумах произошли внезапные массовые отключения электроэнергии.

Позже в ДТЭК объяснили, что причиной отключений стало срабатывание автоматики на энергетической инфраструктуре. Сейчас электроснабжение восстанавливают.

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