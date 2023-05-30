В Украине создадут комиссию для изучения причин массовых отключений света

"Министр энергетики Украины поручил Государственной инспекции энергетического надзора немедленно создать комиссию по оперативному изучению причин, по которым сегодня, 30 мая, произошли аварийные отключения в объединенной энергосистеме", - отмечают в ведомстве.

При этом в министерстве уточнили, что сейчас генерация электроэнергии полностью покрывает потребление, поэтому плановые отключения не вводили.

Массовые отключения света

Отметим, сегодня в Киеве, Харькове, Полтаве, Виннице и Сумах произошли внезапные массовые отключения электроэнергии.

Позже в ДТЭК объяснили, что причиной отключений стало срабатывание автоматики на энергетической инфраструктуре. Сейчас электроснабжение восстанавливают.