В Украине создали уникальную технологию десантирования НРК с дронов (видео)

Отмечается, что системы, где один дрон доставляет другой в зону выполнения задания, называют "marsupials".

Такую тактику применения освоили всего несколько подразделений. Alter Ego разработали свой специализированный НРК "Десантник" и решение для точного сброса с бомбера. Весь процесс от идеи до боевого внедрения занял 10 дней.

На счету у "Десантника" уже есть подтвержденные поражения. В частности, были уничтожены укрытие и личный состав противника.

"В военном деле между созданием технологии, ее первым применением и моментом, когда о ней можно говорить публично, может пройти немало времени. Пока об уникальной удачной высадке НРК нельзя было рассказывать, "Десантник" уже проходил испытания и выполнял свою работу", - отметили в 93-й отдельной механизированной бригаде.