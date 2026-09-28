В Украине создали уникальную технологию десантирования НРК с дронов (видео)

Бойцы батальона НРК Alter Ego в составе 93-й отдельной механизированной бригады разработали уникальную технологию, позволяющую осуществлять десантирование НРК с помощью дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Brave1.
Отмечается, что системы, где один дрон доставляет другой в зону выполнения задания, называют "marsupials".
Такую тактику применения освоили всего несколько подразделений. Alter Ego разработали свой специализированный НРК "Десантник" и решение для точного сброса с бомбера. Весь процесс от идеи до боевого внедрения занял 10 дней.
На счету у "Десантника" уже есть подтвержденные поражения. В частности, были уничтожены укрытие и личный состав противника.
"В военном деле между созданием технологии, ее первым применением и моментом, когда о ней можно говорить публично, может пройти немало времени. Пока об уникальной удачной высадке НРК нельзя было рассказывать, "Десантник" уже проходил испытания и выполнял свою работу", - отметили в 93-й отдельной механизированной бригаде.
Как ранее сообщалось, наземные работы остаются одной из самых динамичных тем украинского оборонпрома последних месяцев. Так, хорватский НРК Komodo от Rheinmetall в сентябре прошел испытания по наводке мостов.
Кроме того, накануне стало известно, что третий армейский корпус впервые в мире десантировал НРК из бомберов в тыл врага. Во время операции "Вивальди" окупантов атаковали НРК-камикадзе, заброшенные более чем на 10 километров вглубь тыла.