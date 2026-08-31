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В Украине создали самосвал Ford с дистанционным управлением для военных (видео)

10:53 31.08.2026 Пн
2 мин
Грузовиком управляет оператор в безопасном месте
aimg Константин Широкун
Фото: самосвал Ford с дистанционным управлением создали в Украине (viva.net.ua)

В Украине разработали и изготовили самосвал Ford с дистанционным управлением, который под удалённым руководством оператора может выполнять строительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 783-й бригады ГОСТ.

"Работаем над новыми решениями. Внедряем технологии. Сохраняем главное - жизнь людей. Мы создали самосвал с дистанционным управлением для перевозки и доставки грузов", - отметили в бригаде.

Сообщается, что главная цель проекта – максимально уменьшить риск для личного состава. Оператор управляет машиной дистанционно, а самосвал выполняет необходимые транспортные задания без постоянного присутствия водителя в кабине.

"Это не просто модернизация техники. Это практическое решение, направленное на сохранение жизни и здоровья военнослужащих", – добавили военные.

Отмечается, что самосвал американского бренда уже прошел полный цикл испытаний. Дальность управления, тип связи и другие характеристики разработки не уточняются.

Напомним, ранее турецкая оборонная компания FNSS представила новый плавающий НРК под названием U-MAV (Multi-Purpose Modular Unmanned Amphibious Vehicle). На воде машина развивает скорость до 7 узлов, в то время как на суше ее максимальная скорость достигает 70 км/ч.

Также мы писали, что наземные роботизированные комплексы становятся все более заметной частью вооружения сил обороны: недавно сообщалось , что НРК Protector вдвое увеличил грузоподъемность и получил новый тип связи.

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