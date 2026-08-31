В Украине создали самосвал Ford с дистанционным управлением для военных (видео)

"Работаем над новыми решениями. Внедряем технологии. Сохраняем главное - жизнь людей. Мы создали самосвал с дистанционным управлением для перевозки и доставки грузов", - отметили в бригаде.

Сообщается, что главная цель проекта – максимально уменьшить риск для личного состава. Оператор управляет машиной дистанционно, а самосвал выполняет необходимые транспортные задания без постоянного присутствия водителя в кабине.

"Это не просто модернизация техники. Это практическое решение, направленное на сохранение жизни и здоровья военнослужащих", – добавили военные.

Отмечается, что самосвал американского бренда уже прошел полный цикл испытаний. Дальность управления, тип связи и другие характеристики разработки не уточняются.