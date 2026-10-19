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В Украине создали плавающий НРК с бензиновым двигателем (фото)

11:12 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Константин Широкун
Фото: в Украине создали плавающий НРК с бензиновым двигателем (пресс-служба компании)

Украинская компания Tencore раскрыла характеристики и ключевые особенности НРК MAT1LDA, предназначенного для передвижения как по суше, так и по воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Этот НРК вошел в новую экосистему беспилотных систем, презентация которой состоялась в начале октября этого года.

Разработкой роботизированной амфибии занималась украинская компания NODRICS. Платформа оснащена восемью колесами по схеме 8х8 и бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Для преодоления водных помех и передвижения по заболоченной местности по бокам машины предусмотрены специальные понтоны.

Как отмечают разработчики, MAT1LDA способна транспортировать до 500 кг груза во время движения по суше и до 400 кг – на воде. Заявленная дальность передвижения комплекса составляет до 160 км на суше и до 50 км при движении по воде.

Среди конструктивных преимуществ разработчики также отмечают открытую раму, позволяющую оперативно адаптировать платформу к разным задачам – от перевозки грузов в контейнерах до транспортировки эвакуационных ношей.

Ранее сообщалось, что хорватский НРК Komodo от Rheinmetall в сентябре прошел испытания по наводке мостов.

Также ранее стало известно, что третий армейский корпус впервые в мире десантировал НРК из бомберов в тыл врага.

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