В Украине создали первую организацию потомков жертв польских репрессий

В Тернополе была создана первая всеукраинская организация, объединившая потомков украинских жертв репрессий, депортаций и принудительных переселений, осуществленных польскими властями в ХХ веке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВОО "Память и справедливость - ассоциация потомков украинских жертв польских репрессий".

Учредительное собрание Всеукраинской общественной организации "Память и справедливость" состоялось 8 августа в Тернополе. Главой объединения избрали общественно-политического деятеля Тараса Гребеняка.

"Наша Организация не создается против кого-то. Она создается ради правды. Мы убеждены, что крепкие украинско-польские отношения могут строиться только на взаимном уважении и честном взгляде на историю", - подчеркнул Гребеняк.

Основными направлениями работы организации определены:

Научная деятельность: поддержка исследований и популяризация документально подтвержденных фактов о репрессиях и депортациях;

Сохранение наследия: уход за украинскими достопримечательностями и захоронениями на территории Польши;

Оценка событий: предоставление надлежащей правовой и исторической оценки фактам для дальнейшего развития отношений с Польшей как с союзником.

По словам заместителя председателя организации, ветерана российско-украинской войны Сергея Годлевского, сохранение и изучение этих фактов является критически важным для восстановления исторической справедливости.

Репрессии против украинцев

В 1930 году польские власти провели в Восточной Галиции масштабную репрессивную кампанию, известную как "пацификация". Польские полиция и армия проводили аресты, избиения и обыски, а также закрывали и разрушали украинские учреждения.

После Второй мировой войны польские коммунистические власти продолжили репрессивную политику в отношении украинского населения. В 1947 году в рамках операции "Висла" украинцев из юго-восточных регионов Польши- Лемковщины, Холмщины, Надсянья и Подляшья - принудительно депортировали на северо-запад страны.

Следует отметить, что в последнее время между Украиной и Польшей возник конфликт из-за исторических вопросов. В частности, власти Польши лишили президента Владимира Зеленского Ордена Белого Орла после того, как он присвоил одному из подразделений почетное наименование "имени Героев УПА".