В Украине создали новый сервис для пенсионеров: почему он важен

В Украине запустили новый электронный сервис "Моя идентификация". Благодаря ему пенсионеры смогут избегать остановки пенсионных выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
В личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины для пользователей со статусом "пенсионер" появился новый сервис - "Моя идентификация".
В этом разделе указывается:
Отмечается, что сервис позволяет легко убедиться, что идентификация лица проведена, что является основанием для продолжения выплат.
Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно сделать несколько шагов:
Шаг 1. Зайдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины www.portal.pfu.gov.ua.
Шаг 2 Авторизуйтесь одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису, или ID.GOV.UA. Войдите в личный кабинет.
Шаг 3 В меню слева выберите рубрику "Моя идентификация".
Важно заметить, что если вы пенсионер, но в вашем личном кабинете сервис не отображается, обновите страницу, нажав клавишу F5.
"Если пенсионер не нуждается в идентификации или ни разу ее не проходил, поля "Дата" и "Источник" сервиса "Моя идентификация" будут пустые", - добавили в Пенсионном фонде.
Заметим, что в Украине начал действовать новый механизм выплаты пенсий для переселенцев, украинцев за рубежом и на временно оккупированных территориях. Чтобы не потерять пенсии, украинцы теперь должны проходить обязательную идентификацию.
Пройти данный процесс можно и с помощью видеосвязи. РБК-Украина писало, как получить решение о прохождении видеоидентификации для пенсионеров.
Напомним, что этой весной Кабинет министров изменил Порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины.
Мы также сообщали, что размер будущей пенсии в Украине можно посчитать самостоятельно. Для этого Пенсионный фонд создал специальный онлайн-калькулятор.
К тому же ранее Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж для будущей пенсии или для увеличения ее размера.
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