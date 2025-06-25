В Украине создали новый сервис для пенсионеров: почему он важен

Заметим, что в Украине начал действовать новый механизм выплаты пенсий для переселенцев, украинцев за рубежом и на временно оккупированных территориях. Чтобы не потерять пенсии, украинцы теперь должны проходить обязательную идентификацию.

Пройти данный процесс можно и с помощью видеосвязи. РБК-Украина писало, как получить решение о прохождении видеоидентификации для пенсионеров.

Напомним, что этой весной Кабинет министров изменил Порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины.

Мы также сообщали, что размер будущей пенсии в Украине можно посчитать самостоятельно. Для этого Пенсионный фонд создал специальный онлайн-калькулятор.

К тому же ранее Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж для будущей пенсии или для увеличения ее размера.

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