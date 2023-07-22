RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине создали приложение для психологической поддержки ветеранов

Фото: в Украине создали приложение для психологической поддержки ветеранов (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Иван Носальский

В Украине создали приложение "База", при помощи которого ветераны смогут бесплатно получить психологическую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

"В приложении есть кризисная кнопка, функция которой - помочь урегулировать свое состояние, когда "накрывает". Также в приложении есть список полезных для ветеранов и ветеранок контактов", - рассказали разработчики приложения.

Как объяснили в Центре, в приложении собрали материалы о: тревоге, последствиях легкой черепно-мозговой травмы, хронической боли, злости, плохом сне, депрессии, навязчивых мыслях, панических атаках и не только.

"База" не является заменой психотерапии, но при помощи него можно научится предоставить себе первичную психологическую помощь.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине идет набор для участия в экспериментальном проекте по внедрению Института помощника ветерана.

Также мы писали, что на фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины Министерство социальной политики приступило к внедрению ряда проектов, направленных на оказание помощи военным и ветеранам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
допомога арміїветерани