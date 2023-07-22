В Украине создали приложение для психологической поддержки ветеранов

"В приложении есть кризисная кнопка, функция которой - помочь урегулировать свое состояние, когда "накрывает". Также в приложении есть список полезных для ветеранов и ветеранок контактов", - рассказали разработчики приложения.

Как объяснили в Центре, в приложении собрали материалы о: тревоге, последствиях легкой черепно-мозговой травмы, хронической боли, злости, плохом сне, депрессии, навязчивых мыслях, панических атаках и не только.

"База" не является заменой психотерапии, но при помощи него можно научится предоставить себе первичную психологическую помощь.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине идет набор для участия в экспериментальном проекте по внедрению Института помощника ветерана.

Также мы писали, что на фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины Министерство социальной политики приступило к внедрению ряда проектов, направленных на оказание помощи военным и ветеранам.