В Украине набирают помощников ветеранов: как принять участие

В Украине идет набор для участия в экспериментальном проекте по внедрению Института помощника ветерана.

"Он создан для ветеранов и членов их семей, которые готовы помочь другим ветеранам пройти путь перехода от военной службы к гражданской жизни, получить услуги и льготы, которые гарантированы им государством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в проекте могут принять участие ветераны войны и члены их семей, пострадавшие участники Революции Достоинства.

Как можно подать заявку

Заявление на участие можно подать на платформе "е-Ветеран ". В Минреинтеграции сообщили, что отобранных участников направят на обучение, повышение квалификации и трудоустройство в одной из территориальных общин в Винницкой, Днепропетровской, Львовской или Николаевской областях.

Помощь ветеранам в Украине

На фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины Министерство социальной политики приступило к внедрению ряда проектов, направленных на оказание помощи военным и ветеранам.

Также Кабинет министров расширил проект "єРабота" и запускает новые грантовые программы для ветеранов по созданию или развитию собственного бизнеса. Заявки можно подавать через "Дію" с 10 апреля.