В Украине стартовал "яичный сезон": что будет с ценами в ближайшее время

"Буквально час назад были предоставлены официальные данные Госстата, которые показывают, что тренд на снижение продолжается. Уже средняя стоимость десятка нефасованных яиц 54,91 гривны, то есть 55 гривен. Мы видим еще на 5% падение за текущую неделю", - рассказал Высоцкий.

По его словам, это связано с несколькими факторами. Первое - увеличивается количество производства яиц не только в промышленных масштабах, но и у населения. Также стоит учитывать сезонный фактор - наступление тепла и увеличение количества производства.

"Это положительно влияет на урегулирование цены. В принципе скорее всего этот тренд сохранится. У нас ежегодно с приближением лета цены на яйца снижаются. Этот тренд будет актуальным и на сегодня никаких угроз дефицита наличия украинского яйца у украинского потребителя нет", - считает замминистра.

Напомним, ранее в Минагрополитики предоставили такую статистику по ценам на яйца:

28 марта 2025 года - 60,85 гривен;

4 апреля 2025 года - 60,44 гривен (снижение на 0,7%);

1 апреля 2025 года - 57,68 гривен (снижение на 4,6%).

В то же время по данным Госстата, цены на яйца выросли в марте по сравнению с мартом прошлого года на 44,7%.