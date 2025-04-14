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Цены на яйца в Украине упали перед Пасхой: сколько стоит десяток

Украина, Понедельник 14 апреля 2025 10:28
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Цены на яйца в Украине упали перед Пасхой: сколько стоит десяток Фото: В правительстве объявили о снижении цен на яйца в Украине перед Пасхой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на куриные яйца в Украине в апреле начали падать. Это произошло после значительного роста в течение февраля-марта.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По его данным, за две недели цены снизились на 5,2% - с 60,85 грн до 57,68 гривен за десяток не фасованных куриных яиц категории С1.

Коваль заявил, что на внутреннем рынке дефицита куриных яиц не наблюдается, предложение удовлетворяет текущий спрос потребителей.

"Рынок куриных яиц традиционно характеризуется сезонными колебаниями спроса. Текущая ценовая динамика отражает взаимодействие рыночных факторов, включая производственные затраты (корма, энергоносители, логистика), а также сезонный спрос", - сказал министр.

В частности, данные министерства свидетельствуют: производство яиц в марте 2025 года составило 962 млн штук, что демонстрирует существенный рост по сравнению с январем (784 млн шт.) и февралем (787 млн шт.) текущего года.

Министерство приводит такую динамику цен за последние недели:

  • 28 марта 2025 года - 60,85 гривен;
  • 4 апреля 2025 года - 60,44 гривен (снижение на 0,7%);
  • 1 апреля 2025 года - 57,68 гривен (снижение на 4,6%).

Напомним, Пасху в Украине в этом году празднуют 20 апреля. Из-за традиции пасхальных яиц в этот период наблюдается наибольший спрос на яйца. По данным Госстата, цены на яйца выросли в марте по сравнению с мартом прошлого года на 44,7%.

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