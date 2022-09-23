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В Украине стартовал международный пилотный проект восстановления территорий от последствий войны

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Пятница 23 сентября 2022 19:17
В Украине стартовал международный пилотный проект восстановления территорий от последствий войны Фото: в Украине стартовал международный пилотный проект восстановления территорий от последствий войны
Автор: Илона Свиридова

В Черниговской области начали пилотный проект по комплексному планированию пространственного развития территории общин, который станет предпосылкой для восстановления территорий от последствий войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Сразу две программы USAID: "Агро" и "Говерла" активно откликнулись на мою просьбу и предусмотрели совместное проведение такого проекта на территории Киптовской общины Черниговской области, которая пострадала от войны и нуждается в восстановлении. И очень приятно видеть поддержку этих инициатив со стороны Минрегиона, Минагрополитики и Госгеокадастра", - сказала Шуляк.

По ее словам, в настоящее время количество разрушенного жилья уже составляет 18 миллионов 700 тысяч квадратных метров. Поэтому парламент прилагает все усилия, чтобы на время войны максимально упростить восстановление инфраструктуры: строительство инфраструктурных объектов, логистических центров, портов и временного жилья для внутренне перемещенных лиц, а также релокцию бизнеса.

Специально для этого народные депутаты оперативно разработали и приняли изменения в ряд законов в сфере градостроительной деятельности.

"Мы понимаем, что будущее принадлежит пространственному планированию, как единственному комплексному инструменту. Он объединяет как межотраслевые стратегические решения на большой промежуток времени, так и конкретные взаимосвязанные практические шаги, которые следует предпринимать в определенной последовательности", - отметила Шуляк.

Она убеждена, что уже сейчас нужно возвращаться к полноценному комплексному планированию, возобновить предоставление общинам целевых субвенций на пространственное планирование и изменить законодательство, чтобы адаптировать его к нынешним реалиям восстановления территорий.

"Уверена, что при поддержке программ USAID и в тесном сотрудничестве с общинами и профессиональной средой мы сможем быстро наработать необходимые законодательные изменения, опробовать их в ходе реализации пилотного проекта и перезагрузить процесс пространственного планирования в общинах. Это будет мощным сигналом для государства и международных доноров о приоритетах в оказании помощи", - подытожила Шуляк.

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